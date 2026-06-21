Ucraina, Pride sotto le sirene a Kiev: la marcia si ferma e si rifugia nella metro

Bandiere arcobaleno, striscioni e centinaia di partecipanti hanno riempito le strade del centro di Kiev per quella che viene definita una delle più grandi Pride Parade organizzate nella capitale ucraina dall’inizio dell’invasione russa. La manifestazione si è svolta sotto un imponente dispositivo di sicurezza, con aree separate per i sostenitori del Pride e per i gruppi che difendono i valori tradizionali della famiglia. Non si sono registrati incidenti o tensioni tra le due parti.

A rendere ancora più simbolica la giornata è stato però l’arrivo degli allarmi antiaerei. Mentre il corteo attraversava la città, le sirene hanno costretto partecipanti e giornalisti a interrompere la marcia e a cercare riparo nelle stazioni della metropolitana. In cielo si sono udite esplosioni provocate dall’attività della difesa aerea ucraina contro obiettivi russi. Terminata l’emergenza, i manifestanti sono tornati in strada per completare l’evento, trasformando la parata in una dimostrazione di visibilità e resistenza nel cuore di una città ancora segnata dalla guerra.