Il leader M5S: "La premier smentita da Giorgetti"

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte interviene sulla discussione in parlamento sulla Nadef: “Non possiamo condividere il contenuto di una manovra economica che non preannuncia nessuna misura per la crescita del paese e non risolve neppure il problema del caro prezzi. Ci ritroveremo ancora fanalino di coda dell’Europa”.

“Do’ atto al ministro dell’economia Giorgetti: con onestà intellettuale ha dichiarato che non c’è un buco di bilancio – ha aggiunto l’ex premier – e che il debito che è aumentato è dovuto al Covid, quindi non è colpa di Conte. L’unica cosa è che si parlino presidente del Consiglio e ministro dell’Economia, perché “Meloni con grande disonestà ha detto nelle ultime settimane tutt’altro”.

