Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria

Giornata di celebrazioni in tutta Italia per la Festa della Liberazione. Alle 9 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria in occasione del 78/mo anniversario della Liberazione. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e quello della Camera, Lorenzo Fontana. Presenti anche la presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il capo dello Stato ha deposto una corona d’alloro e poi osservato un minuto di raccoglimento.

L’augurio della premier è che sia “una festa della libertà e della democrazia”, valori questi, che la presidente del Consiglio definisce “patrimonio di tutti, piaccia o no a chi vorrebbe che non fosse così”. “Da molti anni come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo”, aggiunge Meloni.

Sempre in mattinata, il capo dello Stato è invece atteso a Cuneo, città Medaglia d’Oro della Resistenza, per le celebrazioni del 25 aprile. Ieri Mattarella ha invitato a tenere viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia, per “non dimenticare chi lottò per la libertà”. E di 25 aprile ha parlato anche Silvio Berlusconi ancora ricoverato al San Raffaele. È la Festa di chi ama la libertà – ha scritto in una nota il leader di Forza italia aggiungendo: “La Resistenza è una pagina straordinaria su cui si fonda la nostra Costituzione”.

Nel pomeriggio invece attesa per il corteo di Milano, a sua volta città medaglia d’oro della Resistenza, dove ci saranno, tra gli altri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e il sindaco Beppe Sala.

