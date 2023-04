Le parole del capo dello Stato alla vigilia della Liberazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato dell’importanza del 25 aprile proprio alla vigilia della festa della Liberazione. Incontrando al Quirinale le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il capo dello Stato ha lodato “l’impegno e la determinazione che le associazioni impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista“.

