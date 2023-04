Dopo aver partecipato alla cerimonia all’Altare della Patria, la premier Meloni sarà alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro al Mausoleo delle Fosse Ardeatine da parte del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in rappresentanza ufficiale del governo.

Partiti destra incompatibili con nostalgia fascismo

“Da molti anni, come ogni osservatore onesto riconosce, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo“, scrive Meloni nella sua missiva in cui sottolinea che “è usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico: una sorta di arma di esclusione di massa, come ha insegnato Augusto Del Noce, che per decenni ha consentito di estromettere persone, associazioni e partiti da ogni ambito di confronto, di discussione, di semplice ascolto”.

“Un atteggiamento talmente strumentale che negli anni, durante le celebrazioni – prosegue Meloni -, ha portato perfino a inaccettabili episodi di intolleranza come quelli troppe volte perpetrati ai danni della Brigata ebraica da parte di gruppi estremisti. Episodi indegni ai quali ci auguriamo di non dover più assistere”.

Libertà e democrazia sono patrimonio di tutti “Libertà e democrazia sono un patrimonio di tutti, piaccia o no a chi vorrebbe che non fosse così. E questa non solo è la conquista più grande che la nostra Nazione possa vantare, ma è anche l’unico vero antidoto a qualsiasi rischio autoritario”, sottolinea Meloni. “Per questo non comprendo le ragioni per le quali, in Italia, proprio fra coloro che si considerano custodi di questa conquista vi sia chi ne nega allo stesso tempo l’efficacia – prosegue Meloni -, narrando una sorta di immaginaria divisione tra italiani compiutamente democratici e altri – presumibilmente la maggioranza a giudicare dai risultati elettorali – che pur non dichiarandolo sognerebbero in segreto un ritorno a quel passato di mancate libertà“.