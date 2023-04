L'ex sindaca di Roma: "M5S sempre stato chiaro sul tema"

C’era anche l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla protesta organizzata da Legambiente in Piazza Madonna di Loreto contro la costruzione del termovalorizzatore nella capitale. “L’inceneritore, bisogna chiamare le cose con il proprio nome, è una tecnologia vecchia. La stessa Schlein ha detto che bisogna andare verso un’economia più sostenibile, ma poi ha detto che si farà l’inceneritore. C’è una dissociazione evidente sul tema. Le tecnologie moderne ci sono, c’è un accanimento verso queste tipo di tecnologia vecchia che forse nasconde interessi diversi”, ha spiegato Raggi, presente assieme al leader M5S Giuseppe Conte. “La posizione del Movimento Cinque Stelle è sempre stata chiara sul tema. Mi domando perché tanti partiti come il Pd, che si definiscono ecologisti, abbiano fatto un passo indietro. Noi non smetteremo di lottare contro questo mega impianto che inquina” ha aggiunto la consigliera comunale pentastellata.

