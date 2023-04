La segreteria del Pd: "Fatta prima delle primarie"

La segreteria del Pd Elly Schlein, in conferenza stampa al Nazareno, interviene sulla vicenda del termovalorizzatore di Roma. “Il termovalorizzatore è una scelta che era stata già presa dall’amministrazione di Roma che ha già approvato il suo piano rifiuti. Questo è successo ben prima che ci fosse un congresso con le primarie e quindi ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era quindi oggetto delle primarie. A noi interessa accompagnare quello che viene prima come ad esempio ridurre i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e recuperare le materie prime”, ha dichiarato la leader dem. “Ovviamente aprire un dibattito per confrontarci sulle posizioni interne e con le amministrazioni locali sul come” ha concluso.

