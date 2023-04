Il leader del M5S: "Le battaglie o si combattono o non si combattono"

Il leader del M5S Giuseppe Conte ha preso parte alla manifestazione organizzata da Legambiente a Roma contro la costruzione del termovalorizzatore. “Non voglio fare polemiche personali o tra partiti. Ma le battaglie o si combattono o non si combattono. Vanno combattute ora e adesso perché stiamo costruendo oggi e non possiamo farlo con tecnologie vecchie“, ha detto Conte. “Opposizioni divise? Noi combattiamo battaglie e non accettiamo compromessi in nome dell’unità delle opposizioni. Qui è il Pd che deve chiarire. Alla tanta stampa amica del Pd addolorata per questa nostra battaglia vorrei dire che questa è una battaglia con cui il M5S è nato, prima che arrivassi io. Il Pd a un certo punto, dopo il Conte II, ha cambiato posizione in modo illogico e incomprensibile“.

