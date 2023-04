All’ordine del giorno il Def e regole contro chi imbratta. Possibile da parte del governo anche la dichiarazione di stato di emergenza in materia di immigrazione

Il consiglio dei ministri ha approvato il documento di economia e finanza 2023. E’ arrivato anche il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge che prevede sanzioni “in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. Le nuove misure prevedono sanzioni da un minimo di 10.000 a un massimo di 60.000 euro.

Migranti, governo dichiara stato di emergenza per 6 mesi

Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli – ha detto Musumeci – della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata