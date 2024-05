La leader del Rassemblement National: "Sia lei che Salvini hanno a cuore la libertà dei popoli che vivono in Europa"

“Ci sono punti in comune” con Giorgia Meloni. Lo ha detto la leader del Rassemblement National Marine Le Pen rispondendo ai giornalisti italiani a margine dell’evento ‘Europa Viva 24’ a Madrid. “Non è questione di persone ma di libertà”, ha aggiunto, Meloni e Salvini “hanno a cuore la libertà”, “non c’è dubbio che ci siano delle convergenze per la libertà dei popoli che vivono in Europa”.

