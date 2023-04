Il ministro per la Protezione civile: "Bisogna neutralizzare la mafia degli scafisti"

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare è intervenuto sulla drammatica questione dei migranti. “Lo stato di emergenza consente la deroga ad alcune norme dell’ordinamento vigente“, ha detto Musumeci, a margine della visita del Parco archeologico di Baia, a Bacoli, in Campania, in occasione della Giornata nazionale del mare. “Ma il grosso lo fa l’Europa, perché se noi riusciamo a raggiungere accordi con i Paesi di partenza, neutralizziamo la mafia degli scafisti e consentiamo i flussi regolari degli immigrati, riusciamo a sottrarre questa povera gente da uno sfruttamento che, qualche volta, finisce anche in una tomba senza croce”, ha aggiunto Musumeci.

