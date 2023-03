Fratelli d’Italia ha presentato due emendamenti per modificare la legge sulle detenute madri, voluta fortemente dal Pd, approvata in Senato durante la scorsa legislatura e approdata oggi in Commissione alla Camera. “Avevamo pensato di poter festeggiare l’8 marzo con un segno di civiltà: la legge sulle detenute madri. Fortemente voluta dal Pd, dal collega Siani nella scorsa legislatura e frutto di uno dei primi accordi che siamo riusciti a fare in questa legislatura insieme alla maggioranza. L’accordo sembra essere venuto meno”, ha detto Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera del Partito democratico, fuori da Montecitorio.

“Fratelli d’Italia rischia di festeggiare l’8 marzo nel peggior modo possibile e cioè mettendo in difficoltà noi, le opposizioni e anche la maggioranza nel tentativo di presentare alcuni emendamenti che possono modificare profondamente un testo che aveva un unico obiettivo: tutelare i minori che non hanno nessuna colpa. Significava far sì che mamme e minori possano vivere, nel momento più delicato per i bambini, non in carcere ma in una casa protetta”, ha aggiunto la deputata dem.

