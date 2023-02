Al via lo scrutinio. Gli exit poll vedono avanti i candidati del centrodestra Fontana e Rocca

Seggi ufficialmente chiusi in Lazio e Lombardia per le elezioni regionali. I cittadini hanno votato fino alle 15 del pomeriggio. Iniziate le operazioni di riscontro dei votanti e quindi lo scrutinio.

Crolla l’affluenza. Con 136 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza alle ore 15 per le Regionali del Lazio è al 45,36%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata di elezioni nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%. Con 759 Comuni scrutinati su 1.504 l’affluenza in Lombardia per il voto alle Regionali è del 41,71%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata nel 2018 l’affluenza fu del 73,87%.

Sulla base dei dati forniti dal Viminale, alla chiusura dei seggi ieri sera alle 23 aveva votato solo il 29,72% dei cittadini avente diritto al voto. In Lazio il dato è stato del 26,28, in Lombardia del 31,78. Dati in forte calo rispetto alla consultazione precedente, quando alla stessa ora aveva votato il 70,63% degli aventi diritto.

Lombardia: Fontana 49,5%-53,5%, Majorino 33%-37%

Attilio Fontana per la coalizione di centrodestra tra il 49,5% e il 53,5%; Pierfrancesco Majorino sostenuto da centrosinistra e Movimento Cinque Stelle tra il 33%-37%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai sul voto per le Regionali in Lombardia con i seggi chiusi alle 15. Letizia Moratti, candidata per il Terzo Polo, è tra il 9,5% e il 13,5%. Lazio: Opinio-Rai, Rocca 50,5%-54,5%, D’Amato 30-34% Alessio D’Amato del centrosinistra tra il 30-34; Francesco Rocca per il centrodestra tra il 50,5% e il 54,5%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai negli exit poll sul voto delle Regionali in Lazio che si è chiuso alle ore 15.

