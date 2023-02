affluenzar

Astensione record anche in Lombardia: il 41,6% è il dato più basso dal 1970

È del 39,81 l’affluenza alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Nella scorsa tornata elettorale del 2018 l’affluenza registrata è stata del 70,82%. È quanto emerge dai dati del Viminale.

Roma maglia nera

Con 378 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza totale per le Regionali del Lazio è al 37,20%, contro il 70,84% dell’ultima tornata elettorale nel 2018. Crolla l’affluenza a Roma: ha votato il 33,11% degli aventi diritto. Tra le città del Lazio, la Capitale conquista il primato negativo e la magia nera. Alle precedenti elezioni regionali, aveva votato, sempre a Roma, il 63,11% degli aventi diritto. A Frosinone ha votato il 45%, a Viterbo il 42%, a Latina il 40,92, a Rieti il 41,95%.

Astensione record in Lombardia

Astensione record in Lombardia, dove il dato dell’affluenza per queste elezioni regionali si è fermato al 41,6%, il più basso dal 1970. Finora il dato peggiore di votanti nella storia delle elezioni regionali lombarde era stato registrato nel 2010, quando la percentuale si fermò al 71,9%. Anche all’epoca si votò in due giorni, solo per le regionali, domenica 28 e lunedì 29 maggio (fino alle 14) e a vincere fu con il 56,11% fu il candidato di centrodestra Roberto Formigoni, riconfermato per la quarta volta, contro lo sfidante di centrosinistra Roberto Penati, fermo al 33,27%. Nel 2018, quando si votò in un solo giorno e anche per le politiche, l’affluenza fu del 73,81%.

Lombardia: affluenza più alta a Brescia, la più bassa a Mantova

È la provincia di Brescia quella in cui si registra l’affluenza più alta al voto per le regionali della Lombardia con il 45,8% quando sono stati scrutinati 140 comuni su 205. Mantova la più bassa al 36,05% (scrutinati 30 Comuni su 64). Bergamo al 44,56% (155 su 243 Comuni), Como 39,11% (132 SU 148), Cremona 42,61% (103 su 113), Lecco al 44,8% (73 su 84), Lodi 39,31% (49 su 60), Milano al 41% (70 su 133), Monza e Brianza 41,14% (35 su 55), Pavia al 38,24% (149 su 186), Sondrio al 38,10% (69 su 77), Varese al 37,82 (98 su 136). I dati sono passibili di modifiche.

