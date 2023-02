Procede lo spoglio delle schede elettorali. Cdx tra il 50,5% e il 54,5%. Affluenza al 45,36%

Dopo la chiusura dei seggi per le regionali nel Lazio, al via lo spoglio delle schede elettorali. Stando ai primi exit poll avanti il centrodestra.

Gli exit-poll: Rocca avanti

Alessio D’Amato del centrosinistra tra il 30-34; Francesco Rocca per il centrodestra tra il 50,5% e il 54,5%. È quanto emerge dai dati forniti dal Consorzio Opinio Italia per Rai negli exit poll sul voto delle Regionali in Lazio che si è chiuso alle ore 15.

Ottimismo in comitato Rocca, arrivati Rampelli e Trancassini

C’è ottimismo nel comitato del candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca, allestito al Salone delle Fontane dell’Eur. All’uscita dei primi exit poll non si sono levate particolari esultanze, ma il clima che si respira tra i presenti è comunque positivo. Al momento sono arrivati al comitato, tra gli altri, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il coordinatore regionale di FdI Paolo Trancassini.

Alle 15 affluenza al 45,36%

Con 136 Comuni scrutinati su 378 l’affluenza alle ore 15 per le Regionali del Lazio è al 45,36%. Il dato è passibile di modifiche. Alla scorsa tornata di elezioni nel 2018 l’affluenza in Lazio fu del 70,84%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata