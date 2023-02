Le parole della premier sui social: "Risultato che consolida compattezza centrodestra"

Giorgia Meloni esulta per la vittoria dei due candidati di centrodestra nelle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Con un post su Telegram la presidente del Consiglio fa i complimenti a Rocca e Fontana sottolineando come questo risultato rafforzi il lavoro dell’esecutivo.

Un risultato che consolida la compattezza della coalizione di centrodestra

“Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia”. Così su Telegram la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni che poi aggiunge: “Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”.

