Seggi aperti in Lombardia e Lazio. Si vota oggi e domani per eleggere i governatori e i consigli regionali. La tornata elettorale chiama in causa oltre 12 milioni di persone. Oggi si potrà votare dalle 7.00 alle 23.00. Domani dalle 7.00 alle 15.00.

In tutte e due le regioni viene eletto governatore il candidato che consegue il maggior numero di voti validi, senza ballottaggio. Per il Lazio si sfidano Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (M5s e altre liste di sinistra), Rosa Rinaldi (Unione popolare), Sonia Pecorilli (Partito Comunista Italiano).

In Lombardia la sfida è tra l’uscente Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo Polo), Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Nell’ultima tornata elettorale del 2018, nel Lazio l’affluenza fu del 66,55%; vinse Nicola Zingaretti (centrosinistra). In Lombardia, sempre nel 2008, l’affluenza arrivò al 73,10%; vinse Attilio Fontana (centrodestra).

