Intervista all'europarlamentare: "Problema dell’accoglienza va spalmato su tutti i 27 paesi"

Al prossimo vertice Ue del 9 e 10 febbraio incentrato sul tema dei migranti “spero che il governo Meloni si distingua e si allontani da quelle che sono state sempre le posizioni di sovranisti alla Orban, che hanno sempre cioè scaricato sull’Italia tutta la responsabilità dell’accoglienza e della redistribuzione”. Così l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti a LaPresse. “Il problema dell’accoglienza va spalmato su tutti i 27 paesi, nessuno può chiamarsi fuori, perché il problema dei migranti è un problema collettivo che va gestito insieme – sottolinea -. Quindi mi auguro che il nuovo Patto per la migrazione sia un passo in avanti importante, dove si tutelano certamente i diritti dei migranti e la loro legittima aspettativa di essere accolti in paesi in cui non ci sono guerre e carestie. Allo stesso tempo vanno garantite al paese che accoglie risorse adeguate per far sì che questa accoglienza sia veramente la realizzazione piena di quel diritto che è sancito in tutti i trattati internazionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata