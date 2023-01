A bordo c'erano circa 200 migranti salvati nel Mediterraneo

Iniziate le operazioni di sbarco dalla Geo Barents di Msf a La Spezia, dopo il salvataggio al largo delle coste libiche di oltre 200 migranti. Sui moli dello scalo spezzino sono stati predisposti alcuni tendoni termoriscaldati per l’accoglienza e le operazioni di sbarco. A terra la task force della Asl 5 che ha messo a disposizione medici dell’emergenza-urgenza, infermieri, un ginecologo e un pediatra, per visitare le persone in arrivo. Tra loro tanti bambini, minori non accompagnati e anche alcuni neonati. Una parte dei profughi è stata destinata a Genova, gli altri saranno accompagnati in pullman nei centro di destinazione.

CREDIT: MSF – DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata