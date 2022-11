La politica esulta per il rilascio della 30enne italiana da parte delle autorità iraniane

Il mondo della politica italiano commenta la notizia del rilascio di Alessia Piperno da parte delle autorità iraniane. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha chiamato i genitori della ragazza per comunicare loro la liberazione, ha ringraziato pubblicamente durante la conferenza stampa al termine del suo colloquio con Jens Stoltenberg “l’Intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto per portare a casa questa ragazza”. Ma sono diffuse le parole di soddisfazione, sia da parte degli esponenti del governo, sia dell’opposizione.

Tajani: “Per Piperno intenso lavoro della diplomazia italiana”

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, parlando dall’Olanda, ha detto: “Alessia Piperno è stata liberata grazie a un intenso lavoro della diplomazia italiana. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per risolvere questo caso. Il presidente del Consiglio ha informato la famiglia della liberazione. È una bella notizia per tutti“.

La Russa: “Gioia e soddisfazione”

Tra i primi a parlare, il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “È con gioia che apprendo la splendida notizia del rilascio di Alessia Piperno. Rivolgo il mio sincero e doveroso ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane si sono adoperati per il ritorno in Italia della nostra connazionale”.

Lollobrigida: “Grazie a Meloni e Tajani”

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato in una nota: “Il rilascio della nostra connazionale Alessia Piperno è una splendida notizia. Un doveroso ringraziamento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e a tutti coloro che hanno contribuito, attraverso un silenzioso e intenso lavoro diplomatico, al raggiungimento di questo risultato”.

Della Vedova: “Felice per liberazione”

“Felice per la liberazione e per il rientro in Italia di Alessia Piperno. Grazie alla diplomazia italiana. Non dimentichiamoci di quanto continua ad accadere in Iran”, ha twittato il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.

Felice per la liberazione e per il rientro in Italia di Alessia Piperno. Grazie alla diplomazia italiana. Non dimentichiamoci di quanto continua ad accadere in Iran — BenedettoDellaVedova🇮🇹🇪🇺 (@bendellavedova) November 10, 2022

Gualtieri: “Non vediamo l’ora che torni a casa a Roma”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ringraziato su Twitter “chi ha lavorato per la liberazione” di Alessia Piperno e aggiunto: “Non vediamo l’ora che torni a casa a Roma e di vederla al sicuro tra le braccia dei suoi cari”.

Alessia #Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a rientrare in Italia. Felice di questa bellissima notizia. Grazie a chi ha lavorato per la sua liberazione. Non vediamo l’ora che torni a casa a #Roma e di vederla al sicuro tra le braccia dei suoi cari. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) November 10, 2022

Borghi: “Bentornata Alessia Piperno”

“Alessia Piperno liberata! Una buona notizia per tutti. Grazie agli apparati e le strutture dello Stato che hanno operato in questa direzione, e bentornata a casa Alessia!”. Così ha commentato la notizia su Twitter il senatore del Pd Enrico Borghi.

Alessia Piperno liberata! Una buona notizia per tutti. Grazie agli apparati e le strutture dello Stato che hanno operato in questa direzione, e bentornata a casa Alessia! — Enrico Borghi (@EnricoBorghi1) November 10, 2022

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata