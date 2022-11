Primo faccia a faccia dal vivo tra il segretario generale della Nato e la premier

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per Stoltenberg, a Roma in occasione della Nato Cyber Defense Pledge Conference, è il primo faccia a faccia dal vivo con la nuova premier.

Durante la conferenza, poco prima di recarsi alla presidenza del Consiglio, il leader della Nato ha ribadito il sostegno degli alleati in favore della resistenza di Kiev. “Quest’anno, la sicurezza euro-atlantica è stata scossa dalla guerra del presidente Putin contro l’Ucraina democratica e sovrana. Proprio ieri ho incontrato le truppe ucraine addestrate nel Regno Unito. Coraggiosi giovani ucraini che si sono offerti volontari per difendere il loro paese. L’Ucraina ha respinto l’invasione della Russia grazie alla tenacia del suo popolo e al sostegno degli alleati della Nato. Continueremo a sostenere l’Ucraina, per tutto il tempo necessario“.

