Si eleggono oggi i vicepresidenti di Camera e Senato, insieme a questori e segretari. Il voto alla Camera è calendarizzato per le ore, mentre al Senato è in programma alle 15.

Ieri l’elezione dei capigruppo di Camera e Senato. Quasi tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno deciso di confermare tutti i nomi uscenti ad eccezione di Forza Itali e Italia Viva: al Pd ritroviamo Simona Malpezzi capogruppo al Senato, Letta ha proposto per la Camera nuovamente Deborah Serracchiani. Massimiliano Romeo riconfermato capogruppo al Senato della Lega mentre a Montecitorio il Carroccio ha eletto per acclamazione Molinari.

Silvio Berlusconi punta invece su Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo: proprio Ronzulli, nodo cruciale nel braccio di ferro Berlusconi-Meloni, è stata eletta capogruppo al Senato per FI per acclamazione. Anche Luca Ciriani è stato riconfermato capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia così come Francesco Lollobrigida lo è stato alla Camera.Per quanto riguarda il terzo polo i capigruppo sono Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera

