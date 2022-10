Foto dall'archivio, Licia Ronzulli

Al Senato di nuovo la dem Malpezzi, Ciriani per FdI mentre per il Carroccio torna Massimiliano Romeo e per il M5s c'è Floridia. A Montecitorio Lollobrigida per Fratelli d'Italia, Serracchiani per il Pd, Molinari per la Lega, Cattaneo per Forza Italia

I partiti hanno eletto i capigruppo di Camera e Senato, prima di entrare nel vivo con l’elezione dei vicepresidenti, che tanto agita l’opposizione. Quasi tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno deciso di confermare tutti i nomi uscenti ad eccezione di Forza Itali e Italia Viva: al Pd ritroviamo Simona Malpezzi capogruppo al Senato, Letta ha proposto per la Camera nuovamente Deborah Serracchiani. Massimiliano Romeo riconfermato capogruppo al Senato della Lega mentre a Montecitorio il Carroccio ha eletto per acclamazione Molinari.

Silvio Berlusconi punta invece su Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo: proprio Ronzulli, nodo cruciale nel braccio di ferro Berlusconi-Meloni, è stata eletta capogruppo al Senato per FI per acclamazione. Anche Luca Ciriani è stato riconfermato capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia così come Francesco Lollobrigida lo è stato alla Camera.Per quanto riguarda il terzo polo i capigruppo sono Raffaella Paita al Senato e Matteo Richetti alla Camera

Ronzulli: “Grazie a Berlusconi e a senatori”

“Ringrazio il presidente Berlusconi per avermi indicato come presidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama e tutti i senatori che hanno accolto questa proposta all’unanimità. Ci aspetta un lavoro duro e impegnativo, ma certamente anche emozionante, che porteremo avanti tutti insieme, così come siamo abituati a fare. Da parte mia ricoprirò questo incarico con la massima responsabilità ed enorme dedizione certa di poter contare sul sostegno di tutti i colleghi”. Così, in una nota, la neo presidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli

Lega, Molinari confermato capogruppo per acclamazione

Riccardo Molinari è stato confermato per acclamazione capogruppo della Lega alla Camera. Alla riunione dei deputati è presente Matteo Salvini

Julia Unterberger rieletta presidente gruppo Autonomie

Sono sette i senatori del gruppo ‘per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase, Sud chiama Nord)’. Julia Unterberger è stata rieletta Presidente. Vicepresidenti sono stati eletti Luigi Spagnolli (vicario) e Dafne Musolino. Tesoriere sarà Pietro Patton. Gli altri componenti sono Meinhard Durnwalder e i senatori a vita Giorgio Napolitano ed Elena Cattaneo. Lo rende noto l’ufficio stampa del gruppo.

Camera, Azione-Iv, Richetti eletto capogruppo per acclamazione

L’assemblea dei deputati del gruppo parlamentare di Azione-Italia viva ha eletto per acclamazione Matteo Richetti come presidente. L’ufficio di presidenza sarà composto, oltre che dal capogruppo Richetti, dal vicepresidente Mauro Del Barba, dai segretari d’aula Maria Chiara Gadda ed Enrico Costa e dal tesoriere Giulio Sottanelli.

Floridia eletta capogruppo M5S

Barbara Floridia è stata eletta all’unanimità capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. È quanto emerge al termine della votazione tra gli eletti del M5S a palazzo Madama. Il vice presidente del gruppo a palazzo Madama sarà la senatrice Alessandra Maiorino, Gabriella Di Girolamo e Luigi Nave saranno i segretari d’aula ed Elisa Pirro avrà il ruolo di tesoriera.

Camera: Silvestri eletto capogruppo M5S

Francesco Silvestri è stato eletto all’unanimità, con 52 voti, capogruppo del M5S alla Camera. È quanto emerge al termine della votazione degli eletti a Montecitorio.

Dai capigruppo ai vicepresidenti

C’è maretta invece nell’opposizione per l’elezione dei vicepresidenti. Calenda ha dichiarato che non voterà per l’elezione, al momento. “L’elezione dei capigruppo è indispensabile anche per instaurare contatti con gli altri gruppi in occasione degli appuntamenti di domani, resi più complicati dai nuovi regolamenti. Servono subito contatti coi nuovi gruppi e anche per questo ho voluto anticipare questa riunione”. Così il segretario Pd, Enrico Letta, riunendo i senatori dem.

