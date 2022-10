Oggi è il giorno delle elezioni dei capigruppo di Camera e Senato

E’ il giorno dei capigruppo a Camera e Senato. Forza Italia tra i primi ad annunciare chi eleggerà. “Per dare ancora più forza ai nostri gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l’onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato“. Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella lettera inviata questa mattina ai senatori e ai deputati azzurri.

“Permettetemi di complimentarmi per la vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale – scrive Berlusconi ai neo eletti di Forza Italia -. Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore”. “Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia”, conclude.

Sisto: “Nessuna resa”

“Il chiarimento tra il presidente Berlusconi e Giorgia Meloni era nelle cose dopo una fase di assestamento dalla quale la nostra coalizione esce rafforzata. Una cosa è certa: la parola ‘resa’, che oggi qualcuno lega alla posizione di Forza Italia, non esiste in una coalizione che ha vinto”. Così a Radio Anch’io il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. “Il centrodestra – ha sottolineato – ha ritrovato smalto e nelle prossime ore i tre leader arriveranno alla definitiva scelta della squadra di governo. Per Forza Italia non c’è alcuna sconfitta, anzi: abbiamo ottenuto, grazie ai nostri elettori, i numeri necessari per garantire governabilità alla coalizione”.

