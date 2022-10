Il leader del Pd: "Il voto di oggi certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza"

Enrico Letta, su Twitter, ha commentato negativamente la scelta di alcuni parlamentari esterni al centrodestra di votare Ignazio La Russa come nuovo presidente del Senato. “Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall’esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell’opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza”.

