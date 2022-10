Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti dell'assemblea e il centrodestra conta 115 senatori su 200

La diretta dalla Camera dei Deputati

La diretta dal Senato della Repubblica

È in corso in sala Koch a palazzo Madama una riunione dei senatori di FdI. L’indicazione per la prima votazione per il presidente è di votare Ignazio La Russa. “Riteniamo che gli alleati convergano e si possa eleggere alla prima chiama”, spiegano da FdI. Per l’elezione è necessaria la maggioranza dei componenti dell’assemblea e il centrodestra conta 115 senatori su 200. “Ad ora non ci sono piani B” rispetto al nome di La Russa, aggiungono da FdI.

Incontro Meloni-Berlusconi

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha incontrato a Montecitorio la presidente di Fdi, Giorgia Meloni. Presente anche il senatore Ignazio La Russa, che già oggi potrebbe essere eletto nuovo presidente di Palazzo Madama. Nel centrodestra si dovrebbe anche andare verso l’accordo sulla presidenza della Camera alla Lega.

Riunione Lega

Matteo Salvini è arrivato negli uffici della Lega al Senato. Il leader del Carroccio sta facendo il punto con Roberto Calderoli, Massimiliano Romeo, Erika Stefani e Claudio Borghi.

Salvini, prima dell’inizio della votazione, sta incontrando i senatori della Lega.

Liliana Segre in Senato, presiederà la prima seduta

La senatrice a vita Liliana Segre è arrivata a palazzo Giustiniani. Sarà lei, in quanto componente più anziana dell’assemblea, a presiedere l’Aula. Segre, in completo di velluto blu, sta rivedendo il discorso che pronuncerà davanti ai senatori.

Siparietto Renzi-Ronzulli

Siparietto in buvette al Senato tra Matteo Renzi e Licia Ronzulli. “Licia, quando arriva Berlusconi lo voglio salutare, sono sette anni e mezzo che non me lo fate vedere“, scherza il leader di Iv. “Non me lo fate vedere? Ma se ti ha invitato due settimane fa e non sei venuto – replica lei – diciamo le cose come stanno”. “Meno gas, per ora ti devi esporre poco”, ribatte Renzi.

Calenda “depresso”

Alla prima votazione già La Russa? “Deprimiamoci tutti”. Così il leader di Azione Carlo Calenda intercettato dai cronisti in Senato.

Sugli incarichi che spettano alle opposizioni “c’è un accordo Pd-M5s che esclude noi come opposizione. Io non ne faccio una malattia, vedo solo il segnale della saldatura tra M5S e Pd. Ci saranno tre poli, uno di centro, uno di destra e uno di sinistra. Siamo andati alle elezioni divisi, ora ognuno farà la sua opposizione”.

Berlusconi: “Tanti auguri a tutti”

“Tanti auguri a tutti”. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, lasciando Montecitorio dopo aver incontrato Giorgia Meloni.

Camera, Fdi vota scheda bianca prima chiama elezione presidente

Fratelli d’Italia alla prima chiama per l’elezione del presidente della Camera voterà scheda bianca. È quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari. Secondo quanto filtra questo dovrebbe essere l’orientamento anche in Forza Italia.

Applausi per Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, leader di Fdi, è appena entrata nell’aula della Camera per la prima chiama per l’elezione del presidente di Montecitorio. Tailleur nero e camicia bianca, capelli raccolti in una coda, la premier in pectore ha ricevuto un lungo applauso al suo ingresso nell’emiciclo.

Bossi: “Per me è primo giorno di scuola”

Emozionato? “Per me è come il primo giorno di scuola”. Così Umberto Bossi, eletto a Montecitorio, uscendo dall’aula dove ha votato per il presidente.

La nascita del comitato del Nord “è per evitare lo sfacio” della Lega. Nessuna polemica con Matteo Salvini, conferma, con lui “tutto bene”.

I senatori prendono posto in Aula

I due leader del Terzo polo Carlo Calenda e Matteo Renzi, compagni di banco, gomito a gomito (e sin qui senza sgomitare), nell’aula del Senato. Silvio Berlusconi, al suo rientro dopo 9 anni, sceglie la prima fila e siede al fianco di Licia Ronzulli, da giorni al centro del braccio di ferro tra alleati per il suo possibile ingresso nel Governo. Due scranni più su siede il leader della Lega Matteo Salvini. In prima fila anche i due veterani Dario Franceschini e Pier Ferdinando Casini.

Incontro Letta-Meloni

“Ciao Enrico come stai?”, “Un bijoux”. Questo il siparietto andato in scena nei corridoi della Camera al piano dei gruppi tra la leader di Fdi Giorgia Meloni e il segretario dem Enrico Letta che si sono casualmente incontrati mentre nell’Aula di Montecitorio sono in corso le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente. Letta prima di rispondere ha fatto notare alla Meloni i tanti cronisti al seguito. “Ma non importa, cosa mai dobbiamo dirci” ha replicato sorridendo Meloni, per poi aggiungere scherzando ai cronisti a incontro concluso: “È timido”.

Look total black per il primo giorno

Look total black alla Camera per vecchi e nuovi deputati. Per la prima chiama dell’elezione a presidente di Montecitorio si sceglie l’abito classico per gli uomini, con giacca e cravatta, e per le donne predomina il vestito con gonna, con qualche tocco di colore. Per Maria Elena Boschi abito lungo con gonna che tra le pieghe lascia intravedere uno spicchio di stoffa colorata. In tailleur giacca e pantalone gessato blu Marta Fascina, che sfoggia un cerchietto con pietre evidenti tra i capelli lasciati sciolti.

Giorgetti: “Esito Camera conseguenza voto Senato”

“Mi sembra importante capire l’esito del voto del Senato poi qui” alla Camera “va di conseguenza”. Così Giancarlo Giorgetti arrivando al palazzo dei gruppi della Camera rispondendo a chi gli chiedeva dell’elezione del leghista Riccardo Molinari alla presidenza di Montecitorio.

Alla Camera fumata nera dopo la prima votazione

Fumata nera alla Camera per la prima votazione del presidente di Montecitorio, dove serviva il voto di almeno due terzi dei membri della Camera (267). Le schede bianche infatti hanno superato di gran lunga il quorum richiesto. Tra i nomi votati Riccardo Molinari con 5 voti, Enrico Letta con 3, un voto per Angelo Bonelli, Alessandra Todde e Nicola Stumpo. Le schede bianche sono state 368 e 10 le nulle. I presenti e votanti sono stati 391. Molinari ha ricevuto 4 preferenze

A Montecitorio boom di new entry

Sono 178 su 400 le new entry alla Camera. Dei 400 componenti dell’assemblea di Montecitorio, infatti, 168 sono deputati rieletti, 178 sono quelli mai eletti e 54 sono quelli che già sono stati parlamentari e rientrano a Montecitorio. Sono questi, secondo si apprende, i conti fatti dall’ufficio di presidenza di Montecitorio.

