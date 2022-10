Le parole del fondatore di Fratelli d'Italia nel suo primo intervento in aula dopo l'elezione

Ignazio La Russa, dopo essere stato eletto presidente del Senato, ha portato un mazzo di rose alla senatrice a vita Liliana Segre, che ha presieduto la votazione. “Sarò il presidente di tutti. Ringrazio quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che si sono astenuti e quelli che mi hanno votato pur non facendo parte della maggioranza di centrodestra“, ha esordito il fondatore di Fratelli d’Italia. “Non ci crederete ma non ho un discorso pronto. Ho una traccia a cui cercherò di attenermi”.

Il ringraziamento a Calderoli

“Voglio ringraziare il mio amico Calderoli. A lui un grazie in particolare, capirete benissimo l’inciso”, ha aggiunto La Russa nel suo primo intervento in aula. I senatori del centrodestra hanno applaudito l’omaggio del nuovo presidente al senatore leghista che in seguito ha ringraziato anche “una grande amica e una persona di grande spessore culturale, Elisabetta Casellati, che è seduta molto vicino al presidente emerito Marcello Pera che saluto e ringrazio”.

“25 aprile, 1 maggio e 2 giugno date da celebrare”

“La senatrice Segre ha parlato della necessità di celebrare il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. Queste date hanno bisogno di essere celebrate da tutti perché un’Italia pacificata e coesa è la migliore precondizione per affrontare qualunque emergenza e difficoltà”.

“Non c’è pace senza giustizia”

“Vorremo che il clamore della armi fosse sostituito dalle trattative, dalla pace, ma la pace ma non ci può essere pace senza giustizia”.

“Mi auguro Meloni futura premier incaricata”

“Lasciatemi rivolgere un ultimo caloroso abbraccio alle senatrici e ai senatori di Fratelli d’Italia e in particolare a Giorgia Meloni che mi augurò sarà la futura premier incaricata”, ha detto La russa mentre riguardo al suo nuovo incarico ha aggiunto: “Sarò inflessibile nel far rispettare i diritti della maggioranza e dell’opposizone”.

