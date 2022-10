Ha presieduto i lavori di insediamento della XIX legislatura

(LaPresse) – Oggi nell’aula del Senato, la prima seduta della XIX legislatura. A presiedere i lavori la senatrice a vita Liliana Segre, in qualità di componente più anziana. Segre è stata accolta da una standing ovation. I senatori si sono tutti alzati in piedi e le hanno riservato un lungo applauso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

