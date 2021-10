La leader di Fratelli d'Italia: Ci siamo confrontati con una campagna elettorale indegna.

(LaPresse) “Questa occasione dimostra la compattezza del centrodestra in questa campagna elettorale. Qui a Roma c’è stata una grande presenza di tutti leader, è la dimostrazione di quanto crediamo in questa campagna. L’amministrazione sarebbe compatta e coesa attorno a Michetti. Non così per i nostri avversari. Qualcuno fa accordi di palazzo ritenendo che i cittadini siano delle pecore. Al di là degli interessi dei partiti per impedire a noi la vittoria, di condivisione c’è molto poco”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni, nella conferenza stampa del centrodestra a sostegno del candidato a sindaco di Roma Enrico Michetti. “Gualtieri rappresenta la continuità con quello che in città abbiamo già visto. Michetti è l’unica alternativa possibile, è la novità. Ma questa è stata una campagna elettorale indegna, fatta con metodi incredibili, con l’unico obiettivo di impedirci di parlare dei problemi delle città in cui si votava”, ha aggiunto Meloni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

