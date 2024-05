La responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia: "Le imminenti elezioni sono una straordinaria occasione per cambiare l'assetto politico dell'Ue"

Manca meno di un mese alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Proseguono gli impegni di campagna elettorale di tutti i partiti, compreso Fratelli d’Italia di cui se ne sta occupando Arianna Meloni, sorella della presidente del Consiglio. “Vorremmo portare l’Europa a essere centrale in Occidente, e l’Italia a essere centrale in Europa in tutti i processi decisionali: dallo sviluppo industriale alla difesa comune, dalla gestione dei fenomeni migratori alla Pac, la politica agricola”, ha detto la responsabile della segreteria di FdI in un’intervista a Il Giornale. “Le imminenti elezioni sono una straordinaria occasione per cambiare l’assetto politico europeo e fare dell’Italia, dell’orgoglio italiano, il perno di una nuova Europa. Ecco perché votare Giorgia e Fratelli d’Italia il prossimo giugno è fondamentale per dare maggiore forza e peso alla nostra Nazione in Europa. E Giorgia è stimata ovunque. Tutti la guardano come un esempio”, ha aggiunto. “Non ho in mano il partito, sono una donna di partito come tanti altri. Gli italiani apprezzano serietà e piedi per terra. Apprezzo i giovani che contestano, se lo fanno civilmente”.

