Il ministro dei Trasporti: "I tecnici hanno deciso di prendersi quattro mesi in più per fare tutte le analisi ambientali, non strutturali"

Matteo Salvini tira dritto sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. “Farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024, perché i lavori che daranno occupazione”, ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti a Rtl 102,5. “I tecnici hanno deciso di prendersi quattro mesi in più per fare tutte le analisi ambientali, non strutturali”, ha aggiunto. “L’ideologia non può bloccare la modernità e lo sviluppo”.

La società Stretto di Messina di recente, infatti, aveva chiesto al Mase (ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica) quattro mesi in più di tempo nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, di concerto con il contraente generale Eurolink. Nello specifico aveva richiesto una sospensione di 120 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta che, con i nuovi termini temporali, sarà consegnata entro metà settembre 2024.

