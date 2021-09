Lo dice la leader di Fratelli d'Italia a margine della manifestazione di Fdi in Piazza del Popolo a Roma

“I romani dovrebbero votare Michetti perché a Roma servono visione ma anche capacita di realizzarla. E’ una macchina complessa che va guidata da una persona che sa come farla marciare. Enrico Michetti è esattamente quella persona, un professionista che i sindaci chiamano per risolvere i problemi. A me pare che abbia un curriculum di tutto rispetto per guidare la Capitale”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione di Fdi in Piazza del Popolo a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata