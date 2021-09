Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine di un incontro con i sindacati, tenuto al ministero

(LaPresse) “Sicuramente ci sarà una estensione del Green pass. Quali modalità e tempi lo discuteremo nelle prossime ore, ma la linea stabilita all’inizio va avanti, che è quella di una estensione del Green pass come strumento migliore per evitare chiusure e interventi più restrittivi”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine di un incontro con i sindacati, tenuto al Ministero, per la chiusura di un accordo con Amazon. “Sul costo dei tamponi vedremo, ma personalmente ritengo sia ragionevole calmierare il prezzo come fatto in altri ambiti. Non è giusto che la fiscalità generale debba intervenire interamente a cancellare un costo che, in qualche modo, deriva da una scelta. Questo è il punto. Dobbiamo mantenere una attenzione, senza gravare sul lavoratore, che spinga alla vaccinazione. Sulle quarant ene la norma è in fase di lavorazione, ma si va avanti per cercare di dare soluzione a questa domanda”, ha concluso Orlando.

