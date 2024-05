Milano, 21 mag. (LaPresse) – Le attività investigative delle ultime ore non influenzeranno l’andamento dei lavori per le Olimpiadi Milano-Cortina, anche perché riguardano la Fondazione che non ha ruoli operativi sulla realizzazione delle opere, che è invece compito della società Simico. Così fonti del Mit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata