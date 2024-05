Tanti i messaggi di pronta guarigione per il ministro della Difesa

Il mondo della politica manda messaggi di pronta guarigione a Guido Crosetto, portato d’urgenza all’ ospedale San Carlo di Nancy, a Roma. Il ministro, per motivi di salute non ancora noti, ha dovuto lasciare in anticipo il Consiglio Superiore di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Salvini: “Forza Guido, ti aspettiamo al più presto”

“Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!”, il messaggio del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

M5S: “Auguri di pronta guarigione a Crosetto”

“Esprimiamo i nostri sentiti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto, recatosi in ospedale per un malore. Il nostro auspicio è di rivederlo presto in Parlamento e in tutti gli altri luoghi di dibattito politico”. Così in una nota Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.

Calenda: “Vicinanza a Crosetto, augurio pronta ripresa”

“Esprimo vicinanza al ministro Guido Crosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione”, ha detto Carlo Calenda, leader di Azione.

Esprimo vicinanza al ministro @GuidoCrosetto con l’augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta @Azione_it — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 21, 2024

Rosato: “Vicinanza al ministro Crosetto”

Anche Ettore Rosato ha mandato un messaggio a Crosetto. “Tutta la mia vicinanza al ministro Crosetto e ai suoi cari, con l’augurio di rimettersi al più presto e di tornare al lavoro quando prima”, ha scritto su X il vicesegretario di Azione.

Tutta la mia vicinanza al ministro Crosetto e ai suoi cari, con l’augurio di rimettersi al più presto e di tornare al lavoro quando prima. — Ettore Rosato (@Ettore_Rosato) May 21, 2024

Fontana: “Vicinanza e auguri di pronta guarigione a Crosetto”

“Al ministro Crosetto giungano la mia personale vicinanza, e di tutta la Camera dei deputati, e gli auguri di pronta guarigione”, ha fatto sapere presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Zangrillo: “Auguri di pronta guarigione all’amico Crosetto”

“I migliori auguri di pronta guarigione all’amico Crosetto. Forza Guido, rimettiti al più presto!!!”. Così il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, appresa la notizia del trasporto in ospedale del Ministro della Difesa.

Foti (FdI): “Guido riprenditi in fretta”

“Caro Guido riprenditi in fretta! I deputati e amici di Fratelli d’Italia ti mandano un forte abbraccio”. Così su X il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.

Caro Guido riprenditi in fretta! I deputati e amici di fratelli d’Italia ti mandano un forte abbraccio! — Tommaso Foti (@TommasoFoti) May 21, 2024

Pucciarelli (Lega): “Auguriamo a ministro Crosetto pronta ripresa”

“Preoccupati per il malore del ministro Crosetto, al quale siamo vicini. L’augurio di una pronta ripresa a nome di tutti i senatori della Lega”, ha fatto sapere la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Esteri e Difesa.

Zoffili (Lega): “Auguri di pronta guarigione a ministro Crosetto”

“Siamo vicini al ministro Crosetto, che ha dovuto lasciare anticipatamente il Consiglio Supremo di Difesa per alcuni accertamenti clinici. Rivolgiamo all’amico Guido il nostro migliore augurio di pronta guarigione”, ha dichiarato il deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa Eugenio Zoffili.

