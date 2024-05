Lo si apprende da fonti della Difesa

Momenti di apprensione per le condizioni di salute di Guido Crosetto che è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Lo si apprende da fonti della Difesa che hanno fatto sapere che il ministro ha dovuto lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

