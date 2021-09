Lo ha detto il ministro del Lavoro che ha presieduto oggi l'incontro tra Amazon Italia Logistica Srl, assistita da Conftrasporto, e le rappresentanze sindacali di categoria

(LaPresse) “Esprimo una grande soddisfazione per l’accordo che è stato firmato oggi, perché con questo accordo Amazon si impegna a costruire un metodo di confronto con il sindacato che in altri Paesi ha scelto di non percorrere. Si tratta di una scelta importante per ciò che Amazon rappresenta nel settore della logistica e per quello che anche la logistica rappresenta nella dinamica economica del nostro paese”. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, commentando il primo protocollo firmato da Amazon e dai sindacati. Il ministro ha presieduto oggi l’incontro tra Amazon Italia Logistica Srl, assistita da Conftrasporto, e le rappresentanze sindacali di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, per la sottoscrizione del protocollo di relazioni industriali. “E’ un settore strategico per tutta la nostra produzione industriale e distribuzione commerciale – ha aggiunto -. Una buona notizia sollecitata dal ministero del lavoro che credo contribuisca a migliorare il quadro della logistica, che è segnato da forte conflittualità e da episodi gravi che hanno contrassegnato i mesi scorsi. Per ciò che rappresenta Amazon è un pezzo importante che può condizionare in positivo il quadro delle relazioni sindacali”, ha concluso.

