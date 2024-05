Francoforte (Germania), 21 mag. (LaPresse) – Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marie Le Pen, ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD). “Posso confermare che abbiamo deciso di interrompere i rapporti e che non siederemo più con loro durante il prossimo mandato”, ha detto a LaPresse un membro della delegazione a Bruxelles del presidente di Rn, Jordan Barella. Tra i principali motivi della rottura le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, che in un’intervista non aveva condannato e preso le distanze dagli appartenenti alle SS.

