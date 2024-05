Francoforte (Germania), 21 mag. (LaPresse) – “Siamo in buoni rapporti con Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Aspettiamo i risultati delle elezioni e le scelte di ogni parte per capire cosa faremo nel prossimo mandato. Ma, come si è potuto vedere al vertice in Spagna dello scorso fine settimana, dove ci siamo incontrati con Meloni e gli altri leader conservatori, le relazioni tra di noi sono buone”. Lo ha detto a LaPresse un membro della delegazione a Bruxelles di Rassemblement National (Rn), il partito populista di destra legato a Marie Le Pen. Anche per quanto riguarda possibili nuove alleanze “tutti stanno aspettando l’esito delle elezioni, per capire cosa accadrà nel prossimo mandato”, ha aggiunto il membro della delegazione del presidente di Rn, Jordan Barella.

