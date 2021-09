A sottolinearlo è il segretario della Lega Matteo Salvini commentando l'ipotesi di estensione dell'obbligo di certificazione verde a lavoratori pubblici e privati

(LaPresse) “Il 94% dei posti nelle terapie intensive è vuoto, il Green pass deve essere un’opportunità non una limitazione“. A sottolinearlo è il segretario della Lega Matteo Salvini commentando l’ipotesi di estensione dell’obbligo di certificazione verde a lavoratori pubblici e privati, a margine di un evento elettorale a Milano, al fianco del candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo. “Non posso commentare una proposta che oggi non c’è. Aspettiamo di sapere in quali luoghi di lavoro, se al chiuso, all’aperto, con il pubblico, senza pubblico”, ha aggiunto il leader del Carroccio che sui vaccini ripete: “Non c’è bisogno di obblighi”.

