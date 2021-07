(LaPresse) – “Il M5S finalmente riparte con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, anche di stanchezza, ma abbiamo saputo superarli lasciandoceli alle spalle”. Così Giuseppe Conte durante una diretta sulla propria pagina Facebook. “Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5S soffia ancora. E’ il vento delle battaglie che verranno, quelle ancora da vincere, il vento che spazza via nubi e incomprensioni” ha detto l’ex premier. “A partire da oggi potrete leggere il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori del Movimento. Saranno disponibili sul nostro sito, poi tra 15 giorni si aprirà la votazione” ha aggiunto “Nello Statuto ci saranno quelle che considero le basi per rilanciare la nostra azione comune – aggiunge -: la piena agibilità politica del presidente del Movimento, una chiara separazione fra ruoli di garanzia e quelli di indirizzo politico”. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

