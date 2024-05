Milano, 14 mag. (LaPresse) – L’Ucraina ha introdotto blackout di emergenza in tutte le regioni del Paese. Lo ha comunicato l’operatore energetico statale Ukrenergo. “Dalle 21:00 alle 24:00 Ukrenergo è costretta a introdurre interruzioni di emergenza controllati in tutte le regioni dell’Ucraina”, si legge nel post della società. La motivazione è una significativa carenza di elettricità nella rete elettrica del paese a causa degli attacchi russi e l’aumento dei consumi a causa dell’ondata di freddo. Il 15 maggio verranno introdotte interruzioni di corrente per i consumatori industriali durante il giorno, dalle 00:00 alle 24:00.

