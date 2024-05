Bruxelles, 15 mag. (LaPresse) – Cala ancora l’inflazione in Italia: la crescita dei prezzi al consumo si dovrebbe attestare all’1,6% per quest’anno e all’1,9 per il prossimo (rispettivamente dal 2 e dal 2,3 previsti a febbraio). Ben al di sotto della media dell’Eurozona: 2,5 e 2,1) e tra le più basse di tutta l’Ue, nel 2024 alla pari della Lettonia e superiore solo alla Finlandia. E’ quanto emerge dalle previsioni economiche di primavera pubblicate oggi dalla Commissione europea.

