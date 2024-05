L'audizione si terrà la prossima settimana

L’ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai, a quanto si apprende, ha dato l’ok all’audizione, che si terrà la prossima settimana, della presidente della Rai Marinella Soldi sul caso della mancata partecipazione di Antonio Scurati al programma di Serena Bortone ‘Che sarà…’. Più avanti, probabilmente dopo le Europee, potrebbero essere convocati anche la stessa Bortone e il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini.

Gasparri (FI): “Audizione Soldi inutile, cda si è già espresso”

“Inutile”. Così il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, membro della commissione di Vigilanza Rai, parlando con LaPresse, definisce l’audizione della presidente Rai Marinella Soldi sul caso Scurati, alla quale l’ufficio di presidenza ha dato l’ok. “Il caso – spiega Gasparri – è stato già affrontato dal cda, quindi hanno programmato una audizione inutile, Soldi non potrà fare altro se non leggere quello che il cda ha approvato”. Sull’eventuale convocazione anche della conduttrice del programma al centro del caso Scurati, Serena Bortone, Gasparri spiega: “Non convochimo capiredattori, Bortone deve rispondere alle contestazione dell’azienda, non fare audizioni in Vigilanza. Deve rispondere alle richieste di chiarimenti, sulla base del fatto che Scurati poteva andare in onda, era già nella scaletta con la dicitura t.g. (trattamento gratuito, ndr). Sarà la Rai a valutare il comportamento della Bortone”.

