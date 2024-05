Milano, 15 mag. (LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annullato il viaggio che aveva programmato questa settimana in Spagna e Portogallo. Lo riportano i media spagnoli e lo confermano fonti del governo spagnolo e della famiglia reale. Secondo Cnn Portogallo, il motivo sarebbe la grave situazione interna dell’Ucraina, che deve far fronte all’offensiva russa nel nord che minaccia Kharkiv. Venerdì a Madrid Zelensky avrebbe dovuto incontrare il re Filippo VI al Palazzo Reale in quella che sarebbe stata la sua prima visita ufficiale in Spagna, anche se era già stato a Granada lo scorso ottobre in occasione del vertice della Comunità politica europea. Durante la sua visita Zelensky avrebbe dovuto firmare con il presidente Pedro Sánchez un accordo di sicurezza simile a quelli che Kiev ha già firmato con Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Danimarca, Canada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata