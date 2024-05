Il provvedimento è atteso in Aula questo pomeriggio alle 15

Disco verde della commissione Finanze del Senato al decreto Superbonus, con il mandato al relatore Giorgio Salvitti. Il provvedimento è atteso in Aula alle 15 ed è possibile il ricorso alla fiducia. Assente al momento del voto Forza Italia. Il provvedimento scade il 28 maggio e dovrà passare anche alla Camera. Alle 12 è fissata la capigruppo di Palazzo Madama per stabilire il calendario.

Ieri la commissione ha finito l’esame degli emendamenti rimandando ad oggi il voto finale in attesa del parere della commissione Bilancio. Ieri sera, al culmine di una giornata di fibrillazioni, la commissione ha vissuto un momento critico su un subemendamento di FI sullo spalma-crediti, con il voto che a quanto si apprende finisce 9 a 9 (con la conseguente bocciatura), e la maggioranza che non va sotto solo perché vota anche il presidente della commissione Garavaglia. Mentre sull’emendamento del Mef la maggioranza si salva nonostante l’astensione di FI, con il voto favorevole di Italia Viva e l’assenza di un membro dell’opposizione. Forza Italia con il capogruppo Maurizio Gasparri ha assicurato che gli azzurri non faranno mancare i loro voti per la fiducia.

