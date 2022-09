Monta un V12 aspirato che permette di andare da 0 a 100 chilometri orari in 3,3 secondi

Ferrari ha svelato la nuova Purosangue. Dopo quattro anni di attesa, al culmine delle celebrazioni per i 75 anni del Cavallino Rampante, è il momento del debutto: è la prima vettura sportiva a quattro porte e quattro sedili di Maranello, con un V12 aspirato che permette di andare da 0 a 100 chilometri orari in 3,3 secondi.

È un’auto nata dalle esigenze dei Ferraristi, ai quali mancava la possibilità di una vettura che combinasse le prestazioni delle Ferrari con la comodità di avere spazio a disposizione, con quattro sedili e quattro porte, di cui due posteriori controvento che permettono una visuale molto ampia all’interno del veicolo, senza compromettere il confort dei passeggeri. Il telaio è dotato di tetto in fibra di carbonio di serie, per ridurre il peso e abbassare il baricentro.

Per dimensioni si avvicina a un Suv, ma a Maranello rifuggono la definizione per una sportiva che ha l’ambizione di aprire un nuovo segmento. Grazie alla sua architettura transaxle sportiva, che impiega un motore centrale-anteriore e un cambio posteriore, oltre a una Power transfer unit (Ptu) che, collegata davanti al motore, offre una inedita trasmissione 4×4. Purosangue riesce così a ottenere la distribuzione del peso 49:51 (anteriore-posteriore) che i tecnici ritengono necessaria per conferirle le caratteristiche di una vettura sportiva, a differenza dei Suv che tendono a distribuire fino al 60% del peso in posizione anteriore. Come ogni Ferrari, viene prodotta a Maranello, a eccezione di alcune specifiche componenti che possono essere progettate dai partner della società.

Sarà disponibile per i clienti europei a partire dal secondo trimestre del 2023 e avrà un costo base di 390.000 euro, con un arrivo previsto nel mercato statunitense nel terzo trimestre. La società non punta a fare della Purosangue una fonte di volumi: come già anticipato durante il Capital Markets Day, non andrà a superare il 20% dei volumi complessivi. Il ciclo di vita di produzione del veicolo dovrebbe durare tra i 4 e i 5 anni.

Dello scenario di un Suv Ferrari si discuteva già dal 2015, quando l’allora presidente Sergio Marchionne smentì categoricamente che a Maranello si pensasse di progettarne uno, segno che la discussione aveva effettivamente avuto inizio. In seguito, in occasione del Capital Markets Day del 2018, l’ad Louis Camilleri aveva annunciato ufficialmente che la Purosangue sarebbe arrivata nel 2022.