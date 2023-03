Temperature record nel fine settimana, ma lunedì e martedì cambia tutto

Un weekend di sole e caldo in Italia prima di un avvio di settimana all’insegna di un pericoloso ciclone che attraverserà il Paese creando maggiore instabilità. Come spiega il sito ilmeteo.it la prossima settimana sarà caratterizzata subito in avvio dall’arrivo di un pericoloso ciclone, una configurazione molto dinamica, tipica di una fase di passaggio tra una stagione e l’altra, periodo in cui le condizioni meteo vengono estremizzate a causa dei forti contrasti tra masse d’aria diverse.

La situazione nel weekend

Nel weekend sembrerà di essere già a Maggio con le temperature che saliranno fino a toccare punte prossime ai 25°C. Già da alcuni giorni l’Italia sta vivendo una sorta di anticipo primaverile a causa di correnti miti ma il caldo è destinato ad intensificarsi nei prossimi giorni, soprattutto all’inizio del weekend quando dal Nord Africa si farà temporaneamente sentire un caldo respiro sub-tropicale, in arrivo direttamente dalle calde terre sahariane. Come riporta il sito ilmeteo.it il clou di questa fase nella giornata di sabato 11 Marzo quando i venti di caduta potrebbero portare la colonnine di mercurio a salire addirittura fino a 25°C, temperatura superiore alla media climatologica del periodo anche di 3/5°C.

La prossima settimana

Come sottolinea ilmeteo.it già dalla giornata di lunedì 13 si noterà un’atmosfera meno stabile, in particolare al Nord, dove il cielo sarà molto nuvoloso e dove verso sera inizierà a piovere a partire dalle regioni occidentali. Segnali chiari di un cambiamento: il rischio concreto – continua il portale – è che sul nostro Paese si creino zone di convergenza, ovvero aree dove interagiscono e si scontrano queste importanti figure meteorologiche e dal cui contrasto possono scaturire eventi meteo estremi, come purtroppo anche la cronaca recente ci ricorda.

