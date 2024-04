Lo fa sapere il meteorologo Gianfranco Spensieri. Temperature tra i 7 e i 10 gradi sopra le medie stagionali

“Entro il prossimo fine settimana, una massa d’aria straordinariamente calda per il periodo, è prevista raggiungere il continente europeo. Una situazione che segna una notevole deviazione rispetto ai valori medi del periodo. Valori a 850 hp (circa 1.500 metri) che anni or sono, erano rari anche nel trimestre estivo, specie sull’arco Alpino”. Lo scrive Gianfranco Spensieri, direttore di Meteo in Molise e meteorologo Rai.

“Tuttavia – aggiunge Spensieri – il cambiamento climatico evidenzia una realtà diversa: il surriscaldamento globale sta progressivamente trasformando gli schemi atmosferici, portando a cambiamenti significativi nel comportamento delle masse d’aria. Di conseguenza, una vasta porzione dell’Europa sarà coinvolta da un’impennata termica, con temperature superiori alla norma che potrebbero oscillare anche tra i 7 e i 10 gradi sopra le medie stagionali previste. Sul #Molise ci attendono valori in qualche caso fin verso i 28 gradi e mediamente superiori ai 24 gradi ovunque”.

