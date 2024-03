L'ingresso ufficiale nella nuova stagione astronomica è stato alle 4:06 del 20 marzo

Addio all’inverno e benvenuta primavera: la mattina di mercoledì 20 marzo, alle 4:06 ora italiana, è scattato l’equinozio di primavera, cioè l’ingresso ufficiale nella nuova stagione astronomica. Secondo i meteorologi, però, l’Italia sta già vivendo da qualche giorno un clima da mese di aprile inoltrato, con temperature superiori alla norma anche di 5-6 gradi. Un altro effetto del cambiamento climatico che ha portato a fissare record di caldo sempre maggiori.

Arriva il sole sull’Italia

Con l’inizio della primavera, spiegano i meteorologi, si prevede per l’Italia tempo stabile soleggiato e senza precipitazioni almeno fino alla giornata di giovedì: la perturbazione atlantica che negli ultimi giorni ha interessato la penisola si sta trasferendo infatti definitivamente sui Balcani.

Dal weekend pioggia e calo di temperature

Il sole però non dovrebbe durare troppo: secondo gli ultimi aggiornamenti, l’Italia sarà colpita da due perturbazioni tra giovedì e lunedì. La seconda di esse, in particolare, che sarà di intensità più forte e associata ad aria fredda di origine polare, dovrebbe portare tra sabato e l’inizio della prossima settimana a un calo sensibile delle temperature, in particolare sul Nord dello Stivale.

